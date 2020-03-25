В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 25 марта на своей странице в Facebook сообщил городской голова Владимир Буряк

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Все четверо заболевших недавно вернулись из-за рубежа, в частности, из Египта и Куршевеля. Их возраст — от 41 до 55 лет… Я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только по крайней необходимости», — отметил Буряк.

По его словам, больницы города готовы к борьбе с коронавирусом. Кроме того, местная власть выделила еще 100 млн грн (около 400 млн рублей) на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов.