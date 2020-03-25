Вопрос о том, чтобы отменить из-за пандемии намеченный на 9 мая парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне обсуждается, но окончательное решение еще не принято. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 марта во время общения с журналистами

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«Конечно же, это решение: или проводить парад, или не проводить, если проводить, то в каком формате, — это еще предстоит решить с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация», — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

На уточняющий вопрос, возможно ли проведение парада без зрителей, Песков сказал, что ситуация вынуждает власти быть гибкими, поэтому говорить о том, что возможно, наверное, сейчас не следует.

Необходимо сделать так, подчеркнул Песков, чтобы отдать должное памяти героизму народа России, а с другой стороны, не подвергать опасности здоровье людей.