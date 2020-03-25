По её словам, учреждение испытывает проблемы даже с базовым финансированием, поэтому сотрудников отправили в отпуск минимум до конца марта, несмотря на карантин и эпидемию вируса по всему миру.
«Ситуация с отпусками за свой счёт или переходом учреждения на 3 или 4 рабочих дня» — "ежегодная традиция"», — подчеркнула Пивень.
Тем не менее, добавила ученый в комментарии к своему посту, сотрудникам института все же удалось разработать и зарегистрировать свою тест-систему по коронавирусу.
Ранее сообщалось, что на Украине по состоянию к 25 марта было подтверждено 113 случав Covid-19, в том числе один в Волынской области, подтвержденный за минувшие сутки.