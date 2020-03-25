Сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, которые успели создать отечественный тест для выявления коронавируса, отправили в неоплачиваемый отпуск. Об этом 25 марта сообщила ведущий научный сотрудник института, доктор биологических наук Оксана Пивень на своей странице в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Ситуация с отпусками за свой счёт или переходом учреждения на 3 или 4 рабочих дня» — "ежегодная традиция"», — подчеркнула Пивень.

Тем не менее, добавила ученый в комментарии к своему посту, сотрудникам института все же удалось разработать и зарегистрировать свою тест-систему по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что на Украине по состоянию к 25 марта было подтверждено 113 случав Covid-19, в том числе один в Волынской области, подтвержденный за минувшие сутки.