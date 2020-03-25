Отмечается, что 23 марта мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре температура у ребенка была 37,2. Также наблюдался кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови).
«Ребенку провели экспресс-тесты на грипп А и В — результат отрицательный, семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на COVID-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр. 23 марта вечером температура тела девочки составляла 38,2», — говорится в сообщении.
Накануне состояние ребенка стабилизировалось. Температура тела опустилась до 36,7, однако был получен положительный результат ПЦР на COVID-19. Сегодня утром температура продолжает быть в норме — 36,6. Состояние ребенка удовлетворительное. Согласно стандарта медицинской помощи ребенок в госпитализации не нуждается.