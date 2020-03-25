Жительница Ирпеня, которую накануне с подозрением на коронавирус госпитализировали в Белой Церкви, утром родила мальчика. Об этом 25 марта сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин

Украина.ру на Youtube Бондаренко рассказал, почему Авакову выгодно введение режима ЧП на Украине