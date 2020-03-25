«Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирусную болезнь вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в 03:00 (04:00 мск — ред.) родила в роддоме Белой Церкви мальчика… Вес 3600 — здоровый ирпенский парень! Маму сегодня переведут в инфекционное отделение, мальчик временно будет на карантине», — написал он.
По словам Маркушина, состояние ребенка и мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Со слов женщины, она не посещала в последнее время страны с COVID-19 и не имела контакта с больными.