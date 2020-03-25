Полиция требует от всех, кто контактировал с умершим от коронавируса и заболевшим священником в Тернопольской области, срочно к ней обратиться. Об этом 25 марта сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным свидетелей, во время поминального обряда присутствовали около 70 человек. Также установлено, что с начала марта священник контактировал приблизительно с 500 лицами во время различных религиозных обрядов.

«Всем этим лицам нужно срочно обращаться по телефонам 102 или 103 и сообщить о фактах общения со священником и умершим… В этом очаге эпидемии уже установлены пять случаев заражения COVID-19. Но мы все понимаем, что их гораздо больше», — написал Геращенко.