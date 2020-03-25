Полиция вместе с эпидемиологической службой установила, что умерший гражданин контактировал 9 марта во время похорон в с. Швейка Монастырисского района со священником 1963 г.р., которому 19 марта был поставлен диагноз — заражение короновирусом.
По данным свидетелей, во время поминального обряда присутствовали около 70 человек. Также установлено, что с начала марта священник контактировал приблизительно с 500 лицами во время различных религиозных обрядов.
«Всем этим лицам нужно срочно обращаться по телефонам 102 или 103 и сообщить о фактах общения со священником и умершим… В этом очаге эпидемии уже установлены пять случаев заражения COVID-19. Но мы все понимаем, что их гораздо больше», — написал Геращенко.