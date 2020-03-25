По последним данным МОЗ, на Украине лабораторно подтверждены 113 случаев инфицирования коронавирусом, четыре из которых были летальными. Один пациент вылечился.
«Google поддержал информационную кампанию Минздрава по противодействию коронавирусу… Ведомство получило грант в эквиваленте 550 тысяч долларов на поисковую кампанию в рамках приоритетизации официальных источников информации», — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что это должно позволить пользователям поискового сервиса на Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране, а также минимизировать использование недостоверных источников.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.