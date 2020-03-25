Компания Google поддержала информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу и выделила 550 тысяч долларов на оптимизацию поисковой системы. Об этом украинское ведомство сообщило на своей странице в Facebook 25 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Google поддержал информационную кампанию Минздрава по противодействию коронавирусу… Ведомство получило грант в эквиваленте 550 тысяч долларов на поисковую кампанию в рамках приоритетизации официальных источников информации», — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что это должно позволить пользователям поискового сервиса на Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране, а также минимизировать использование недостоверных источников.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.