Полиция заблокировала город в Тернопольской области, где от коронавируса утром скончался мужчина. Об этом 25 марта сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко

Официально: коронавирус добрался до Тернополя © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

По данным свидетелей, во время поминального обряда присутствовали около 70 человек. Также установлено, что с начала марта священник контактировал приблизительно с 500 лицами во время различных религиозных обрядов.

«Священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь. В настоящее время населенные пункты Швейка, Ковалевка и 4 другие блокированы полицейскими», — написал Геращенко.