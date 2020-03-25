Полиция вместе с эпидемиологической службой установила, что умерший гражданин контактировал 9 марта во время похорон в с. Швейка Монастырисского района со священником 1963 г.р., которому 19 марта был поставлен диагноз — заражение короновирусом.
По данным свидетелей, во время поминального обряда присутствовали около 70 человек. Также установлено, что с начала марта священник контактировал приблизительно с 500 лицами во время различных религиозных обрядов.
«Священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь. В настоящее время населенные пункты Швейка, Ковалевка и 4 другие блокированы полицейскими», — написал Геращенко.