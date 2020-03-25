В рамках правительственной стратегии в сфере противодействия ВИЧ/СПИД, туберкулезу и вирусным гепатитам в области продолжается оптимизация специализированных медучреждений. В рамках стратегии там будет располагаться отделение для лечения легочного туберкулеза с открытой формой и мультирезистентного туберкулеза с паллиативными койками Одесского областного центра социально значимых болезней.
«Вновь прибывшие пациенты не соблюдают карантин и ходят по округе без надзора, посещая магазины и общественные места. Людей шокирует тот факт, что некоторые пациенты употребляют наркотики в скверах, где гуляют дети. После себя они оставляют использованные шприцы с кровью и самодельные кальяны — бульбуляторы», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что лечение в отделении проходят преимущественно бывшие заключенные. Одна из медсестер этой больницы рассказала, что пациент ей угрожал ножом из-за того, что она не разрешала курить в палате.