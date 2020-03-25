Пациентов с открытой формой туберкулеза начали переселять в бывшее стационарное отделение для больных ВИЧ/СПИД, расположенное на Агрономической улице Одессы, где созданы ненадлежащие условия для борьбы с нарушителями порядка и в целом не соблюдается карантин. Об этом 24 марта сообщило местное издание «Думская»

Многие украинцы даже не знают, что больны туберкулезом — врач-фтизиатр ©

«Вновь прибывшие пациенты не соблюдают карантин и ходят по округе без надзора, посещая магазины и общественные места. Людей шокирует тот факт, что некоторые пациенты употребляют наркотики в скверах, где гуляют дети. После себя они оставляют использованные шприцы с кровью и самодельные кальяны — бульбуляторы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что лечение в отделении проходят преимущественно бывшие заключенные. Одна из медсестер этой больницы рассказала, что пациент ей угрожал ножом из-за того, что она не разрешала курить в палате.