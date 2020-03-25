Экс-президент Украины и депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко требует от украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от создания консультационного совета по Донбассу, документ о котором планируют подписать сегодня. Об этом 25 марта он написал в Facebook

Порошенко планирует поднять свою популярность при помощи коронавируса © Facebook, Скриншот видео Петра Порошенко

По мнению Порошенко, кто бы ни поставил формальную подпись под протоколом о создании совета, ответственность ляжет на Зеленского. Поэтому он публично обратился к президенту Украины с категорическим требованием отказаться от задуманного.

Также политик считает, что все силы власти должны концентрировать на борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом.