«Согласиться на создание так называемого консультативного совета — значит переступить и зайти слишком далеко за линии. Это значит действовать вопреки национальным интересам Украины. Это значит легитимизировать главарей оккупированных Россией районов Донбасса, а страну-агрессора — признать посредником и дать ей шанс избавиться санкций», — говорится в сообщении.
По мнению Порошенко, кто бы ни поставил формальную подпись под протоколом о создании совета, ответственность ляжет на Зеленского. Поэтому он публично обратился к президенту Украины с категорическим требованием отказаться от задуманного.
Также политик считает, что все силы власти должны концентрировать на борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом.