Порошенко планирует поднять свою популярность при помощи коронавируса
Порошенко планирует поднять свою популярность при помощи коронавируса
© Facebook, Скриншот видео Петра Порошенко
«Согласиться на создание так называемого консультативного совета — значит переступить и зайти слишком далеко за линии. Это значит действовать вопреки национальным интересам Украины. Это значит легитимизировать главарей оккупированных Россией районов Донбасса, а страну-агрессора — признать посредником и дать ей шанс избавиться санкций», — говорится в сообщении.

По мнению Порошенко, кто бы ни поставил формальную подпись под протоколом о создании совета, ответственность ляжет на Зеленского. Поэтому он публично обратился к президенту Украины с категорическим требованием отказаться от задуманного.

Также политик считает, что все силы власти должны концентрировать на борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом.    