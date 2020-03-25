Партия Святослава Вакарчука «Голос» считает, что Украину ждет экономический кризис, безработица и отсутствие зарплат, но в этом виноват не коронавирус. Заявление партии 25 марта было опубликовано в Facebook

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По мнению партии, прежде всего, пострадает малый и средний бизнес, который платит зарплаты, а в дальнейшем — простые украинцы, которые потеряют работу и возможность прокормить свои семьи.

Также отмечается, что «Голос» работает над планом выхода из кризиса вместе с малым бизнесом. Депутаты проводят встречи с предпринимателями, чтобы совместно найти решение для сохранения предприятий, зарплат и экономической среды страны.