«Экономический кризис, безработица, невыплаченные зарплаты — новая реальность, с которой скоро встретится вся Украина. Частично ее спровоцировала эпидемия коронавируса. Однако первопричина — это непрофессиональные действия украинской власти», — говорится в сообщении.
По мнению партии, прежде всего, пострадает малый и средний бизнес, который платит зарплаты, а в дальнейшем — простые украинцы, которые потеряют работу и возможность прокормить свои семьи.
Также отмечается, что «Голос» работает над планом выхода из кризиса вместе с малым бизнесом. Депутаты проводят встречи с предпринимателями, чтобы совместно найти решение для сохранения предприятий, зарплат и экономической среды страны.