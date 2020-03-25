Ранее СМИ со ссылкой на осведомленный источник сообщили о заболевании Богдана коронавирусом. Якобы сначала инфицирование подтвердили у его бывшей девушки, которая отдыхала в Куршевеле, а затем положительный результат тест на коронавирус показал и у бывшего главы ОПУ.
«Не дождетесь!!! Я еще не раз вас…» — так Богдан отреагировал на распространяемые в СМИ слухи, сопроводив сообщение улыбающимся селфи.
В комментариях бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко выложил фотографию знаменитых Командора и второго пилота Дринкинса из популярного шоу «Каламбур». Персонажи телекомикса «Крутое пике» из серии в серию терпят крушение, и Командор известен своим неадекватным ситуации смехом и неуместными шутками.