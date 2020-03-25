Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отреагировал на слухи о том, что он подхватил коронавирусную инфекцию. На подобные предположения он ответил на своей странице в Facebook 24 марта

Экс-глава Офиса президента Украины Богдан заболел коронавирусом — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Не дождетесь!!! Я еще не раз вас…» — так Богдан отреагировал на распространяемые в СМИ слухи, сопроводив сообщение улыбающимся селфи.

В комментариях бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко выложил фотографию знаменитых Командора и второго пилота Дринкинса из популярного шоу «Каламбур». Персонажи телекомикса «Крутое пике» из серии в серию терпят крушение, и Командор известен своим неадекватным ситуации смехом и неуместными шутками.