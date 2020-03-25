Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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С 16 марта по 14 апреля в Армении объявлен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. С 25 по 31 марта в стране приостановили работу все предприятия, кроме стратегически важных, также вводятся ограничения на передвижения граждан.

«Вносится дополнение в предыдущее решение коменданта, в соответствии с которым разрешена работа наземного и трубопроводного транспорта за исключением регулярных и нерегулярных пассажироперевозок между областями на автобусах и микроавтобусах», — говорится в приказе.

Запрет не распространяется на такси, но, в соответствии с другим приказом, в легковом автомобиле можно подвезти лишь одного человека.

Согласно последним данным, в Армении коронавирусом заразились 249 человек.