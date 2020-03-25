Власти Армении приостановили пассажирские перевозки между областями страны на автобусах и микроавтобусах до 31 марта. Соответствующий приказ подписал вице-премьер страны Тигран Авинян, занимающий должность коменданта в период чрезвычайного положения, передает РИА Новости в среду, 25 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Вносится дополнение в предыдущее решение коменданта, в соответствии с которым разрешена работа наземного и трубопроводного транспорта за исключением регулярных и нерегулярных пассажироперевозок между областями на автобусах и микроавтобусах», — говорится в приказе.

Запрет не распространяется на такси, но, в соответствии с другим приказом, в легковом автомобиле можно подвезти лишь одного человека.

Согласно последним данным, в Армении коронавирусом заразились 249 человек.