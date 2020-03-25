По словам главы Минздрава Литвы Аурелиюса Вериги, отныне каждый покупатель при входе в супермаркет должен будет дезинфицировать руки. Также дезинфицироваться будут тележки и корзины.
Между продавцами и покупателями в магазинах будут установлены перегородки, а сами продавцы будут работать на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Покупателям также следует расплачиваться не наличными, а пластиковой картой.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович, в некоторых супермаркетах Литвы разлиновывают пространство, чтобы обозначить необходимое расстояние между посетителями.
Согласно последним данным, в Литве зафиксировано 203 случая заражения коронавирусом, два человека скончались. С 16 марта в стране действует двухнедельный карантин.