По словам главы Минздрава Литвы Аурелиюса Вериги, отныне каждый покупатель при входе в супермаркет должен будет дезинфицировать руки. Также дезинфицироваться будут тележки и корзины.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Между продавцами и покупателями в магазинах будут установлены перегородки, а сами продавцы будут работать на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Покупателям также следует расплачиваться не наличными, а пластиковой картой.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович, в некоторых супермаркетах Литвы разлиновывают пространство, чтобы обозначить необходимое расстояние между посетителями.

Согласно последним данным, в Литве зафиксировано 203 случая заражения коронавирусом, два человека скончались. С 16 марта в стране действует двухнедельный карантин.