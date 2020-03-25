В Литве из-за распространения коронавируса ввели строгие требования к гигиене при посещении супермаркетов. Об этом в среду, 25 марта, сообщил Sputnik Литва со ссылкой на Минздрав республики

По словам главы Минздрава Литвы Аурелиюса Вериги, отныне каждый покупатель при входе в супермаркет должен будет дезинфицировать руки. Также дезинфицироваться будут тележки и корзины.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович, в некоторых супермаркетах Литвы разлиновывают пространство, чтобы обозначить необходимое расстояние между посетителями.

Согласно последним данным, в Литве зафиксировано 203 случая заражения коронавирусом, два человека скончались. С 16 марта в стране действует двухнедельный карантин.