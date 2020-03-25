Внеочередное заседание Верховной Рады Украины, которое должно было состояться в четверг, 26 марта, перенесено. Об этом 24 марта сообщает УНИАН со ссылкой на источники в парламенте

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Александр Трухин заявил, что эта неделя будет «решающей» в вопросе введения режима чрезвычайной ситуации.

По данным источников, заседание, на котором должны быть рассмотрены антикоронавирусные законопроекты, намечено на субботу, 28 марта.

В то же время заседание монобольшинства с участием президента Украины Владимира Зеленского состоится в пятницу, 27 марта, с 12:00 до 14:00 (13:00-15:00 мск).

С 12 марта по 3 апреля на всей территории Украины объявлен карантин в связи с распространением в мире COVID-19. При этом обсуждается возможность введения режима ЧП или ЧС.