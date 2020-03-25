Ранее сообщалось, что на этой неделе Рада соберется на внеочередное заседание, посвященное вспышке коронавируса на Украине. Депутат от «Слуги народа» Александр Трухин заявил, что эта неделя будет «решающей» в вопросе введения режима чрезвычайной ситуации.
По данным источников, заседание, на котором должны быть рассмотрены антикоронавирусные законопроекты, намечено на субботу, 28 марта.
В то же время заседание монобольшинства с участием президента Украины Владимира Зеленского состоится в пятницу, 27 марта, с 12:00 до 14:00 (13:00-15:00 мск).
С 12 марта по 3 апреля на всей территории Украины объявлен карантин в связи с распространением в мире COVID-19. При этом обсуждается возможность введения режима ЧП или ЧС.