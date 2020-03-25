За сутки число заболевших коронавирусом в стране увеличилось на 30 человек. Еще 16 человек, по данным Минздрава, полностью выздоровели.
С 16 марта по 14 апреля в Армении действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Ограничено авиа- и наземное международное сообщение, запрещены массовые мероприятия. Введены ограничения на передвижения граждан — при выходе из дома каждому необходимо иметь паспорт и заполненный маршрутный лист.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института Кавказа Александр Искандарян, находящийся в настоящее время в Ереване, панических настроений в городе практически нет, работают продовольственные магазины, падения национальной валюты не наблюдается.