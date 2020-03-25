В Армении число случаев заражения коронавирусом достигло 265. Об этом в среду, 25 марта, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк увеличилось на 30 человек. Еще 16 человек, по данным Минздрава, полностью выздоровели.

С 16 марта по 14 апреля в Армении действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Ограничено авиа- и наземное международное сообщение, запрещены массовые мероприятия. Введены ограничения на передвижения граждан — при выходе из дома каждому необходимо иметь паспорт и заполненный маршрутный лист.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института Кавказа Александр Искандарян, находящийся в настоящее время в Ереване, панических настроений в городе практически нет, работают продовольственные магазины, падения национальной валюты не наблюдается.