Эксперт подчеркнул, что хотя он не хочет накликать беду, нельзя отрицать, что украинские дефолтные свопы вышли за 800 долларов, а в преддефолтной ситуации 2016 года они составляли тысячу, то есть резко пошли вверх.
«Принесет ли дефолт очищение? Я боюсь, что в украинских условиях он пойдет по аргентинскому сценарию — с разгромленными магазинами, хаосом и анархией на улицах», — подчеркнул Золотарев.
По его мнению, карантинные мероприятия сегодня фактически останавливают экономику, а учитывая, что ситуация и так весьма плачевная, складываются условия для идеального шторма, что может привести к социальному коллапсу с протестами и бунтами.
Политолог добавил, что властям в целях борьбы с экономическим кризисом нужно сейчас максимально облегчить жизнь малому бизнесу, сократить финансирование чиновничьего аппарата и ввести режим импортозамещения, поскольку сокращать социальные выплаты и так придется.