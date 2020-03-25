С учетом экономического кризиса и пандемии коронавируса, вероятность дефолта на Украине сегодня весьма велика. Об этом рассказал глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Золотарев: Зеленский понимает ситуацию с коронавирусом, но его меры запоздали © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

«Принесет ли дефолт очищение? Я боюсь, что в украинских условиях он пойдет по аргентинскому сценарию — с разгромленными магазинами, хаосом и анархией на улицах», — подчеркнул Золотарев.

По его мнению, карантинные мероприятия сегодня фактически останавливают экономику, а учитывая, что ситуация и так весьма плачевная, складываются условия для идеального шторма, что может привести к социальному коллапсу с протестами и бунтами.

Политолог добавил, что властям в целях борьбы с экономическим кризисом нужно сейчас максимально облегчить жизнь малому бизнесу, сократить финансирование чиновничьего аппарата и ввести режим импортозамещения, поскольку сокращать социальные выплаты и так придется.