Все пятеро, по данным ведомства, находились на карантине.
По данным МВД Узбекистана, в стране на карантине находятся более 12,7 тысячи человек, 7,4 тысячи — в медучреждениях.
В Минздраве также сообщают, что четверо пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии — они получают интенсивную терапию. У 13 пациентов также были выявлены симптомы пневмонии.
Впервые COVID-19 в Узбекистане был выявлен 15 марта — у женщины, которая вернулась из Франции. С тех пор число зараженных стремительно росло.
С 16 марта по 30 апреля власти страны приостановили авиа- и наземное международное сообщение, отменены массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения и рестораны. В Ташкенте приостановил работу общественный транспорт.