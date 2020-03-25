В Узбекистане число заразившихся коронавирусом достигло 55 – за последние сутки заболевание выявили у пяти человек. Об этом в среду, 25 марта, сообщила пресс-служба Минздрава республики

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк находились на карантине.

По данным МВД Узбекистана, в стране на карантине находятся более 12,7 тысячи человек, 7,4 тысячи — в медучреждениях.

В Минздраве также сообщают, что четверо пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии — они получают интенсивную терапию. У 13 пациентов также были выявлены симптомы пневмонии.

Впервые COVID-19 в Узбекистане был выявлен 15 марта — у женщины, которая вернулась из Франции. С тех пор число зараженных стремительно росло.

С 16 марта по 30 апреля власти страны приостановили авиа- и наземное международное сообщение, отменены массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения и рестораны. В Ташкенте приостановил работу общественный транспорт.