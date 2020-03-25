Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
© REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк
Все пятеро, по данным ведомства, находились на карантине.

По данным МВД Узбекистана, в стране на карантине находятся более 12,7 тысячи человек, 7,4 тысячи — в медучреждениях.

В Минздраве также сообщают, что четверо пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии — они получают интенсивную терапию. У 13 пациентов также были выявлены симптомы пневмонии.

Впервые COVID-19 в Узбекистане был выявлен 15 марта — у женщины, которая вернулась из Франции. С тех пор число зараженных стремительно росло.

С 16 марта по 30 апреля власти страны приостановили авиа- и наземное международное сообщение, отменены массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения и рестораны. В Ташкенте приостановил работу общественный транспорт.