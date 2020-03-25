Грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе считает, что больше всего пандемия коронавируса отразится на европейских странах. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 24 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Единственное, что может измениться, — это Германия и вообще ситуация с европейскими странами. Ожидать их в первой тройке не следует. Многие европейские страны сейчас переживают серьезный кризис как экономический, так и социальный и моральный», — считает Сихарулидзе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

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