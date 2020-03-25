На сегодняшний день в Грузии зафиксировано 66 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов не было. С 21 марта по 21 апреля на всей территории страны объявлен режим ЧП. При этом в октябре здесь должны пройти парламентские выборы.
По словам Сихарулидзе, на данный момент грузинское общество одобряет предпринимаемые правительством меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Коронавирус очень хорошо сыграл на руку нашему правительству. Тут же был целый кризис политический: оппозиция собиралась 4 апреля вывести людей на митинг и надавить на правительство еще сильнее, многие ожидали какого-то протестного движения. А благодаря коронавирусу вся эта оппозиционная повестка ушла в небытие», — рассказал эксперт.
Так, он отметил, что оппозиция пыталась критиковать действия правительства, но получила в ответ негативную реакцию общества, поэтому сейчас «сидит на лавке запасных» и ждет своего шанса.
При этом, учитывая то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие страны, по словам Сихарулидзе, приводят Грузию как пример борьбы с коронавирусом, политолог считает, что это может обеспечить правительству победу на выборах.
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