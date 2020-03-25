На сегодняшний день в Грузии зафиксировано 66 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов не было.
По словам Сихарулидзе, паники среди населения не наблюдается. Он связывает это с тем, что большая часть грузинского общества перенесла «более тяжелые годы», а именно эпидемию дифтерии 90-х, когда в СНГ ей заболели более 120 тысяч человек, а 6 тысячам она стоила жизни.
Поэтому сегодня в Грузии люди, которым за 35, спокойно смотрят на все происходящее, отметил эксперт.
«Молодежь неопытная и более подвержена этому. Прежде всего, она более подвержена социальной сети и медиа, которые пытаются из политических целей или необразованности представить это все как конец света. Надо смотреть меньше фильмов про зомби и апокалипсис и опираться на знания. Молодежь больше волнуется из-за того, что чаще сидит в соцсетях», — сказал политолог.
При этом он отметил хорошую работу правительства по предотвращению паники. Так, по словам Сихарулидзе, в Грузии нет пустых полок в магазинах и очередей, так как правительства заверило граждан, что в массовых закупках нет необходимости.
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