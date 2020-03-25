В грузинском обществе не наблюдается паники из-за пандемии коронавируса, однако молодежь подвержена этому больше, чем старшее поколение. Об этом грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе рассказал в интервью изданию Украина.ру 24 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По словам Сихарулидзе, паники среди населения не наблюдается. Он связывает это с тем, что большая часть грузинского общества перенесла «более тяжелые годы», а именно эпидемию дифтерии 90-х, когда в СНГ ей заболели более 120 тысяч человек, а 6 тысячам она стоила жизни.

Поэтому сегодня в Грузии люди, которым за 35, спокойно смотрят на все происходящее, отметил эксперт.

«Молодежь неопытная и более подвержена этому. Прежде всего, она более подвержена социальной сети и медиа, которые пытаются из политических целей или необразованности представить это все как конец света. Надо смотреть меньше фильмов про зомби и апокалипсис и опираться на знания. Молодежь больше волнуется из-за того, что чаще сидит в соцсетях», — сказал политолог.

При этом он отметил хорошую работу правительства по предотвращению паники. Так, по словам Сихарулидзе, в Грузии нет пустых полок в магазинах и очередей, так как правительства заверило граждан, что в массовых закупках нет необходимости.

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