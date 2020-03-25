Украинский политик Валерий Хорошковский лег в Александровскую клиническую больницу Киева с подозрением на коронавирус. По другим данным, тест на инфицирование коронавирусом уже дал положительный результат, сообщил 24 марта народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала «Наш»

«Наша Александровская больница забита и депутатами, и чиновниками. Вчера поступил, по моей информации, и подтвердился коронавирус, а сейчас перепроверяют у Хорошковского. У него выявили позитивный результат при прохождении теста», — рассказал Кива.

Слова Кивы подтвердил и его однопартиец Вадим Рабинович.

«Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице», — написал Рабинович на своей странице в Facebook.

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«Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных», — сказал олигарх.

На прошлой неделе политик на частном самолете прибыл из Ниццы. После возвращения он не контактировал с должностными лицами или депутатами.