«Наша Александровская больница забита и депутатами, и чиновниками. Вчера поступил, по моей информации, и подтвердился коронавирус, а сейчас перепроверяют у Хорошковского. У него выявили позитивный результат при прохождении теста», — рассказал Кива.
Слова Кивы подтвердил и его однопартиец Вадим Рабинович.
«Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице», — написал Рабинович на своей странице в Facebook.
Журналисты обратились за комментарием к самому Хорошковскому. Тот не подтвердил, но и не опроверг сведения о том, что он находится в больнице с подозрением на коронавирус.
«Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных», — сказал олигарх.
На прошлой неделе политик на частном самолете прибыл из Ниццы. После возвращения он не контактировал с должностными лицами или депутатами.