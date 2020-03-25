В Литве зафиксировали второй случай смерти от коронавируса. Об этом в среду, 25 марта, сообщило издание Sputnik Литва со ссылкой на Минздрав республики

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк скончалась накануне вечером в клинике «Сантарос» — туда ее доставили в понедельник, 23 марта, из-за лихорадки и слабости. После обследования ей поставили диагноз "коронавирус" и лечили в отделении интенсивной терапии.

«Печально, что смертность от коронавирусной инфекции настигла и Литву. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким женщины», — сказал глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига.

Первая смерть от коронавируса в республике была зафиксирована неделей ранее — наличие коронавируса у пациента возрастной группы риска был выявлен уже после смерти.