Погибшей женщине было 90 лет. Она скончалась накануне вечером в клинике «Сантарос» — туда ее доставили в понедельник, 23 марта, из-за лихорадки и слабости. После обследования ей поставили диагноз "коронавирус" и лечили в отделении интенсивной терапии.
«Печально, что смертность от коронавирусной инфекции настигла и Литву. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким женщины», — сказал глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига.
Первая смерть от коронавируса в республике была зафиксирована неделей ранее — наличие коронавируса у пациента возрастной группы риска был выявлен уже после смерти.