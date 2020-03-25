«Мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое заболевших киевлян — мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ», — написал Кличко.
Общее количество заболевших COVID-19 в Киеве пока составляет 31 человек.
«"Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца», — отметил столичный мэр.