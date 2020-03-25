В украинской столице диагностировали три новых случая коронавируса COVID-19. Об этом 25 марта сообщил мэр города Виталий Кличко на своей странице в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Общее количество заболевших COVID-19 в Киеве пока составляет 31 человек. «"Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца», — отметил столичный мэр.