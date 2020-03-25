«Завтра (26 марта — ред.) кофе вы уже не закажете — кофемашины мы отключим, а клиентов будем запускать по-новому: один человек заходит — один выходит. Так уже неделю делает «Novus» (другая популярная сеть супермаркетов, но классом повыше. — Ред.). Это распоряжение руководства сети. Карантин продлили до 18 апреля — вчера по телевизору говорили», — сказал сотрудник одного из маркетов.
В другом магазине сети «Фора» эту информацию подтвердили.
Также работник магазина рассказал, что 26 марта будет подниматься вопрос о премировании коллективов сети за работу во время карантина, так как, по словам собеседника, продавцы и охрана в супермаркетах подвержены опасности заражения коронавирусом больше, чем врачи.
Карантин на Украине ввели до 3 апреля, но с оговоркой, что окончательное решение будет принято после оценки ситуации в последних числах марта. Киевская мэрия уже склоняется к тому, чтобы продлить карантин. Точных сроков пока названо не было.