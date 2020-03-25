Работники одного из самых популярных в Киеве супермаркетов «Фора» рассказали корреспонденту издания Украина.ру, что с 26 марта в помещениях магазинов сети прекращается работа кофемашин и вводятся новые правила для посетителей в связи с продлением карантина

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В другом магазине сети «Фора» эту информацию подтвердили.

Также работник магазина рассказал, что 26 марта будет подниматься вопрос о премировании коллективов сети за работу во время карантина, так как, по словам собеседника, продавцы и охрана в супермаркетах подвержены опасности заражения коронавирусом больше, чем врачи.

Карантин на Украине ввели до 3 апреля, но с оговоркой, что окончательное решение будет принято после оценки ситуации в последних числах марта. Киевская мэрия уже склоняется к тому, чтобы продлить карантин. Точных сроков пока названо не было.