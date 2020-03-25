По его словам, каждый желающий юрист мог ознакомиться с обвинениями против Порошенко и прокомментировать их, а также сделать выводы.
«То, что было предложено подписать, — это действительно юридический треш, не выдерживает никакой критики. И очевидно, что моя подпись могла быть основанием для уголовного преследования в мою сторону», — заявил он.
Рябошапка назвал документ незаконным и необоснованным, а обвинения — не имеющими достаточных оснований.
В начале марта Рада одобрила увольнение Рябошапки с поста генпрокурора. Выражение вотума недоверия Рябошапке связывают в том числе с неподписанием подозрений в отношении Порошенко. Временно исполняющим обязанности генерального прокурора Украины был назначен Виктор Чумак, первый замгенпрокурора Виталий Касько подал в отставку.
Уголовные дела, в которых фигурирует экс-президент Украины, возбуждены по фактам госизмены, легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность, отмывания украденных у армии денег и попытки свержения конституционного строя. Последнее касается инцидента в Керченском проливе с задержанием украинских кораблей.