На Украине появится «мозговой центр» по борьбе с последствиями коронавируса. Об этом 25 марта заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook

Денис Шмыгаль. Биографическая справка © Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк На встрече обсуждалось создание открытой стратегической платформы для разработки совместных решений относительно реагирования на чрезвычайные вызовы и упорядочения антикризисных действий. Также «мозговой центр» необходим для разработки долгосрочной стратегии развития государства «в условиях глобальной экономической нестабильности», объяснил премьер. По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 97 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 417,6 тысячи человек.