Политик провел видеосовещание с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и офиса президента.
На встрече обсуждалось создание открытой стратегической платформы для разработки совместных решений относительно реагирования на чрезвычайные вызовы и упорядочения антикризисных действий.
Также «мозговой центр» необходим для разработки долгосрочной стратегии развития государства «в условиях глобальной экономической нестабильности», объяснил премьер.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 97 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 417,6 тысячи человек.