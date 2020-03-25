Коронавирус подтвердился у внефракционного депутата Верховной Рады Украины Сергея Рудыка. Об этом 24 марта сообщила депутат Виктория Гриб на своей странице в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Сергей Рудык попал в больницу с диагнозом "коронавирус". Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач. В последний раз мы виделись с Сергеем в парламенте ровно неделю назад — 17 марта. В сессионном зале он сидит прямо передо мной. Это значит, что следующую неделю мне придется провести в обсервации», — написала она.

Гриб отметила, что во время заседания Рудык был в маске.

Сама она в среду сдаст тест на коронавирус.

Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы «Доверие» Сергея Шахова. Затем был госпитализирован с симптомами коронавируса депутат от «Доверия» Сергей Вельможный. Коронавирус также подтвердился у депутата от президентской фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко, он госпитализирован.