Александр Рар про тех, кто справляет корона-пати, армию на улицах Германии и оговорившуюся Меркель
Александр Рар про тех, кто справляет корона-пати, армию на улицах Германии и оговорившуюся Меркель
© РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк
«Однако власти боятся, что на начало апреля придется пик заболеваний, особенно среди стариков. И вот тогда придется удваивать число коек в больницах», — отметил эксперт.

В Германии, продолжил Рар, медицина дорогая, но в силу того, что все застрахованы,  пользоваться ее услугами могут позволить себе все.

«Германия — не Америка, где не все застрахованы и поэтому не все граждане могут позволить себе подобное лечение», — констатировал он.

По его оценке, Германия все же подготовлена к пику заболеваний, который наступит в конце марта — начале апреля.

 