«Однако власти боятся, что на начало апреля придется пик заболеваний, особенно среди стариков. И вот тогда придется удваивать число коек в больницах», — отметил эксперт.
В Германии, продолжил Рар, медицина дорогая, но в силу того, что все застрахованы, пользоваться ее услугами могут позволить себе все.
«Германия — не Америка, где не все застрахованы и поэтому не все граждане могут позволить себе подобное лечение», — констатировал он.
По его оценке, Германия все же подготовлена к пику заболеваний, который наступит в конце марта — начале апреля.