В Германии в ситуации пандемии коронавируса нет таких ужасных драм, как в Италии, когда больным не хватает специальных приспособлений, которые подают воздух. При этом все находятся в серьезном ожидании. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар про тех, кто справляет корона-пати, армию на улицах Германии и оговорившуюся Меркель © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

В Германии, продолжил Рар, медицина дорогая, но в силу того, что все застрахованы, пользоваться ее услугами могут позволить себе все.

«Германия — не Америка, где не все застрахованы и поэтому не все граждане могут позволить себе подобное лечение», — констатировал он.

По его оценке, Германия все же подготовлена к пику заболеваний, который наступит в конце марта — начале апреля.