«Без работы осталось множество простых работяг, которые приезжали из пригородов и соседних аулов таксовать или торговать на базаре. Вы представляете, что это такое? Они лишились единственного своего источника доходов, а власти им не хотят помогать», — сетует эксперт.
По его мнению, в случае распространения коронавируса по остальной части страны может начаться самый настоящий социальный хаос, поскольку все крупные города будут закрывать, а люди из соседних аулов не смогут приезжать туда подрабатывать.
Политолог добавил, что помимо Нур-Султана и Алматы случаи коронавируса были зафиксированы в Алматинской области, Актюбинской области и в Караганде, что также подогревает и без того панические настроения.