Больше всего от закрытия Нур-Султана и Алматы на карантин из-за коронавируса пострадали жители ближайших к ним малых городов и деревень, которые ездят туда на заработки. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Карантин в крупных городах Казахстана уже бьет по нашей экономике © camonitor.kz

По его мнению, в случае распространения коронавируса по остальной части страны может начаться самый настоящий социальный хаос, поскольку все крупные города будут закрывать, а люди из соседних аулов не смогут приезжать туда подрабатывать.

Политолог добавил, что помимо Нур-Султана и Алматы случаи коронавируса были зафиксированы в Алматинской области, Актюбинской области и в Караганде, что также подогревает и без того панические настроения.