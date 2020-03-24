Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал мир прекратить все войны, объединившись перед пандемией COVID-19. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на официальной странице ООН в Twitter 24 марта

Генсек ООН назвал коронавирус общим врагом всего человечества.

Филиппинка занесла коронавирус в штаб-квартиру ООН © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщему прекращению огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни», — сказал он.

Глава всемирной организации также отметил, что в некоторых регионах мира в вопросе приостановления конфликта уже наблюдается прогресс, однако «нужно гораздо больше: остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью, которая свирепствует в мире».