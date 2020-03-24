Генсек ООН назвал коронавирус общим врагом всего человечества.

Филиппинка занесла коронавирус в штаб-квартиру ООН
Филиппинка занесла коронавирус в штаб-квартиру ООН
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
Гуттериш отметил, что особо тяжелый удар болезнь наносит по уязвимым группам населения, а также по  регионам и государствам, ослабленным войнами.

«Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщему прекращению огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни», — сказал он.

Глава всемирной организации также отметил, что в некоторых регионах мира в вопросе приостановления конфликта уже наблюдается прогресс, однако «нужно гораздо больше: остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью, которая свирепствует в мире».    