Генсек ООН назвал коронавирус общим врагом всего человечества.
Гуттериш отметил, что особо тяжелый удар болезнь наносит по уязвимым группам населения, а также по регионам и государствам, ослабленным войнами.
«Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщему прекращению огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни», — сказал он.
Глава всемирной организации также отметил, что в некоторых регионах мира в вопросе приостановления конфликта уже наблюдается прогресс, однако «нужно гораздо больше: остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью, которая свирепствует в мире».