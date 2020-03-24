Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что с 25 марта страна переходит на полную изоляцию в связи с распространением коронавирусной инфекции, строгие ограничения продлятся 21 день, сообщает РИА Новости 24 марта

«Учитывая сложившуюся ситуацию, общенациональная блокировка будет действовать в течение 21 дня – 3 недель… Чтобы спасти Индию, каждому гражданину страны будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи полностью. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой», — пояснил Моди в обращении к жителям страны.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 15:00 24 марта

На момент выхода публикации в Индии было выявлено 492 заболевших, 10 из них скончались.

Ранее сообщалось, что на День весны в Индии сожгли «демона коронавируса».