«Учитывая сложившуюся ситуацию, общенациональная блокировка будет действовать в течение 21 дня – 3 недель… Чтобы спасти Индию, каждому гражданину страны будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи полностью. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой», — пояснил Моди в обращении к жителям страны.
Население Индии по состоянию на октябрь 2019 года превысило 1,3 млрд человек.
На момент выхода публикации в Индии было выявлено 492 заболевших, 10 из них скончались.
Ранее сообщалось, что на День весны в Индии сожгли «демона коронавируса».