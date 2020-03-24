Распространение коронавируса COVID-2019 по территории США в последнее время резко ускорилось, заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 24 марта

На момент выхода публикации в Штатах было более 46 тыс. зараженных коронавирусом, притом что по состоянию на 21:00 23 марта в США насчитывалось только 35,4 тыс. заболевших.

"Сейчас мы наблюдаем очень большое ускорение в США, поэтому у них есть такой потенциал. Мы не можем сказать, что это так, но у этого есть такой потенциал. У них очень большая вспышка, и она усиливается", — сказала

Проблема на проблеме: почему США не могут справиться с эпидемией © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Она признала, что 85% выявленных за сутки инфицированных были из США и стран Евросоюза. Заболевшие из Штатов составили примерно 40% из всех новых случаев.

На текущий момент Европа считается эпицентром инфекции, больше всего погибших от нового вируса в Италии.