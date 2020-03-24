Российское судно «Академик Черский», которое «Газпром» намеревается использовать для того, чтобы достроить «Северный поток-2», в очередной раз поменяло свой курс. Портом назначения стал южноафриканский город Кейптаун, пишет Лента.ру 24 марта

Издание отмечает, что судно вышло из порта Находка 9 февраля. Когда «Академик Черский» был у Мадагаскара, было известно, что его порт назначения — египетский Суэц. Но вместо этого трубоукладчик стал двигаться в порт Мапуту, расположенный в Мозамбике.

Лента.ру отмечает, что если предположить, что судно идет в Европу, то приходится признать, что его маршрут пролегает не через Суэцкий канал, что удлиняет путь на минимум 10 тыс. километров.

Египет, не жди. Трубоукладчик для «Северного потока-2» уже в третий раз сменил маршрут © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Его намерены использовать для завершения «Северного потока-2», так как после введения США санкций против трубопровода швейцарская компания Allseas отказалась от участия в проекте.

«Газпром» решил достроить проект собственными силами. Осталось проложить всего 7% от общей протяженности трубы.

Между тем официальные лица США неоднократно заявляли, что Россия не сможет завершить газопровод, так как у Вашингтона есть способ остановить его прокладку.