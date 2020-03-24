Президент РФ Владимир Путин зашел в одну из палат медицинского центра в московском поселке Коммунарка в спецодежде «необычного цвета». Об этом рассказал Дмитрий Гаркави, пациент больницы, в которой размещают граждан с подозрением на коронавирус , пишет Лента.ру 24 марта

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«Они поздоровались, руку мне не протягивали. Общение длилось секунд 10-15. Владимир Владимирович спросил, как я себя чувствую, как дела, когда поступил, все ли в порядке с медицинским обеспечением здесь», — рассказал пациент.

Гаркави также отметил, что глава государства был в желтом медицинском комбинезоне. Позднее видео визита Путина в необычном медкостюме опубликовали в инстаграме kremlin_russian.

Путин приехал в Коммунарку после совещания по борьбе с коронавирусом, в котором участие вице-премьер Татьяна Голикова, московский градоначальник Сергей Собянин и глава минздрава Михаил Мурашко.