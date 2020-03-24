По словам Гаркави, Путина сопровождал главный врач медицинского центра Денис Проценко и еще два человека.
«Они поздоровались, руку мне не протягивали. Общение длилось секунд 10-15. Владимир Владимирович спросил, как я себя чувствую, как дела, когда поступил, все ли в порядке с медицинским обеспечением здесь», — рассказал пациент.
Гаркави также отметил, что глава государства был в желтом медицинском комбинезоне. Позднее видео визита Путина в необычном медкостюме опубликовали в инстаграме kremlin_russian.
Путин приехал в Коммунарку после совещания по борьбе с коронавирусом, в котором участие вице-премьер Татьяна Голикова, московский градоначальник Сергей Собянин и глава минздрава Михаил Мурашко.