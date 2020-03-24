«Нур-Султан и Алматы сейчас закрыты на карантин, туда даже въезд запрещен. То есть власти максимально жестко пытаются контролировать ситуацию, стараясь не допустить его распространения по стране. Хотя он потихоньку все равно распространяется», — констатировал эксперт.
По его сведениям, больше всего от закрытия Нур-Султана и Алматы пострадали жители ближайших к ним малых городов и деревень, которые ездят туда таксовать или торговать на рынке, поскольку они остались без работы.
Помимо Нур-Султана и Алматы были зафиксированы случаи коронавируса в Алматинской области, Актюбинской области и Караганде, что тоже подогревает панические настроения, заключил политолог.