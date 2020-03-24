Хотя власти Казахстана дали понять, что будут активно противодействовать распространению коронавируса, увеличилось количество заболевших, а вместе с ними усилились панические настроения. Об этом рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Карантин в крупных городах Казахстана уже бьет по нашей экономике © camonitor.kz

По его сведениям, больше всего от закрытия Нур-Султана и Алматы пострадали жители ближайших к ним малых городов и деревень, которые ездят туда таксовать или торговать на рынке, поскольку они остались без работы.

Помимо Нур-Султана и Алматы были зафиксированы случаи коронавируса в Алматинской области, Актюбинской области и Караганде, что тоже подогревает панические настроения, заключил политолог.