Ты лишний в этой маршрутке. Как живёт Киев в жёстком карантине © REUTERS, | REUTERS, | Перейти в фотобанк

«Я хочу подчеркнуть, в чем тревожность сегодняшней ситуации… Сегодня происходит бесконтрольное импортирование инфекции в столицу… Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел Украины. А с проблемой потенциально инфицированных людей на улицах и угрозой быстрого распространения инфекции столица остается один на один», — заявил мэр.