Кличко напомнил, что в последние дни в столицу спецрейсами из-за рубежа прибывают десятки тысяч украинцев. Преимущественно в аэропорт «Борисполь», меньшая часть — на железнодорожный вокзал столицы.
«Я хочу подчеркнуть, в чем тревожность сегодняшней ситуации… Сегодня происходит бесконтрольное импортирование инфекции в столицу… Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел Украины. А с проблемой потенциально инфицированных людей на улицах и угрозой быстрого распространения инфекции столица остается один на один», — заявил мэр.