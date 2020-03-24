Развлечение под названием «пивной пинг-понг», при котором шарики для пинг-пога ловят ртом и потом передают партнерам по игре изо рта а в рот без помощи рук, практиковалось на курорте Ишгль в Австрии в то время, как бармены, участвовавшие в игре, были заражены коронавирусом. Об этом сообщил американский телеканал CNN 24 марта

Журналисты отмечают, что коронавирус распространился за пределы Австрии в целом и провинции Тироль в частности по причине того, что развлечения для туристов, опасные в ходе эпидемии, продолжались.

В частности, местные власти выяснили, что в клубах и барах элитного курорта, где отдыхают в том числе политики и знаменитости, посетители заведений играли в «пивной пинг-понг».

Суть развлечения заключалась в том, что одни бросают шарики для настольного тенниса при помощи пивных бокалов, а другие ловят их ртом и передают партнерам по игре оральным путем.

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Впоследствии выяснилось, что зараженный контактировал как минимум с 22 людьми.

CNN заявляет, что большая часть зараженных в Дании привезли заразу как раз и Австрии, а не из Италии, считающейся самой инфицированной страной в Европе.

Ежегодно горнолыжный курорт Ишгль посещают около полумиллиона туристов.