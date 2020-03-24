Журналисты отмечают, что коронавирус распространился за пределы Австрии в целом и провинции Тироль в частности по причине того, что развлечения для туристов, опасные в ходе эпидемии, продолжались.
В частности, местные власти выяснили, что в клубах и барах элитного курорта, где отдыхают в том числе политики и знаменитости, посетители заведений играли в «пивной пинг-понг».
Суть развлечения заключалась в том, что одни бросают шарики для настольного тенниса при помощи пивных бокалов, а другие ловят их ртом и передают партнерам по игре оральным путем.
7 марта у одного из барменов ресторана «Кицлоке» был подтвержден коронавирус, однако в медцентре Тироля продолжали заявлять, что поводов для беспокойства нет, сообщил американский канал.
Впоследствии выяснилось, что зараженный контактировал как минимум с 22 людьми.
CNN заявляет, что большая часть зараженных в Дании привезли заразу как раз и Австрии, а не из Италии, считающейся самой инфицированной страной в Европе.
Ежегодно горнолыжный курорт Ишгль посещают около полумиллиона туристов.