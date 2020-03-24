Ранее ряд СМИ сообщил, что Лещенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
«Он приехал в больницу и лег на обследование по совету своих врачей-друзей, приехал вместе с женой, поскольку почувствовал недомогание, вот и все!…Лев Валерьянович проходит обследование сейчас», — рассказал Дмитриев.
Ранее стало известно, что коронавирус выявили у голливудской актрисы украинского происхождения Ольги Куриленко. Накануне она сообщила, что выздоровела и чувствует себя хорошо.