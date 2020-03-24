Народный артист РСФСР Лев Лещенко почувствовал недомогание и приехал на обследование в больницу вместе с супругой Ириной. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил концертный директор артиста Олег Дмитриев, передает РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Он приехал в больницу и лег на обследование по совету своих врачей-друзей, приехал вместе с женой, поскольку почувствовал недомогание, вот и все!…Лев Валерьянович проходит обследование сейчас», — рассказал Дмитриев.

Ранее стало известно, что коронавирус выявили у голливудской актрисы украинского происхождения Ольги Куриленко. Накануне она сообщила, что выздоровела и чувствует себя хорошо.