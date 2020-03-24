Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил главе МОК Томасу Баху отложить летние Олимпийские игры-2020, которые должны состояться в Токио, на год. Об этом премьер рассказал журналистам после разговора с Бахом, передает РИА Новости во вторник, 24 марта

«Мы подтвердили, что отмены Олимпиады быть не может. Исходя из соображений, чтобы атлеты пришли к Олимпиаде в наилучшей форме, а для зрителей это были безопасные соревнования, мы предложили рассмотреть вопрос о том, чтобы отложить Олимпиаду примерно на год», — заявил Абэ.

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«Мы договорились о том, чтобы самое позднее до лета будущего 2021 года провести Олимпиаду и Паралимпиаду, а также быть в тесном взаимодействии для того, чтобы после окончательной победы человечества над новым типом коронавирусной инфекции и в знак этой победы провести Олимпийские и Паралимпийские игры в полном виде», — добавил Абэ.

Ранее стало известно, что от участия в Олимпиаде из-за пандемии коронавируса отказались сборные Канады и Австралии.