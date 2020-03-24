На Украине коллективный иммунитет против коронавируса выработается не ранее, чем через год. Об этом 24 марта в интервью «Главреду» рассказал стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов

Совком по коронавирусу: в Армении придумали средство индивидуальной защиты — видео © commons.wikimedia.org, Maksim

«Повышение заболеваемости начнется при снятии или невыполнении карантина — если это произойдет раньше, чем выработается коллективный иммунитет. А он не выработается ранее 12-18 месяцев», — заявил он.

На Украине, по данным Минздрава, зафиксировали 84 случая коронавируса, три человека скончались, один пациент выздоровел и уже выписался из больницы.

Больше всего заболевших в Киевской (29 случаев) и Черновицкой (25 случаев) областях.