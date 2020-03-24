По его словам, статистика не отражает реальных пиков заболеваемости, а является лишь ее проявлением. Пока действует карантин — заболеваемость, вероятно, уже снижается. То есть, каждый новый день происходит все меньше новых заражений.
«Повышение заболеваемости начнется при снятии или невыполнении карантина — если это произойдет раньше, чем выработается коллективный иммунитет. А он не выработается ранее 12-18 месяцев», — заявил он.
На Украине, по данным Минздрава, зафиксировали 84 случая коронавируса, три человека скончались, один пациент выздоровел и уже выписался из больницы.
Больше всего заболевших в Киевской (29 случаев) и Черновицкой (25 случаев) областях.