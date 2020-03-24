«Я даже просил бы, может, дать поручение Вайно (руководителю Администрации президента — ред.), чтобы он дал полпредам поручение, чтобы вместе навалились на эту историю и начали жестко контролировать. Потому что не все регионы понимают. Он (глава региона — ред.) видит — один у него заболел. Но дело в том, что объем тестирования очень низкий и реальной картины никто не знает», — сказал Собянин.
При этом меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции будут действовать еще около полугода, сказал директор финансового Центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.
«Это такая честная оценка. И к осени, наверное, все рассосется», — приводит его слова РИА Новости 24 марта.
По его словам, россиянам нужно свыкнуться с тем, что в стране временно закрывают места большого скопления людей, такие как бассейны, фитнес-центры, аквапарки, часть кафе и ресторанов, а граждан отправляют на удаленную работу или карантин после прибытия из-за границы. Шибанов призвал соотечественников не паниковать из-за временных трудностей с ведением бизнеса.