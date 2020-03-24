Украине нужно в 16 раз больше аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы эффективно справиться с пандемией коронавируса. Об этом 24 марта в интервью «Главреду» рассказал стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк словам, реанимация — это самое дорогое звено системы здравоохранения. И на Украине реанимация не в лучшем состоянии.

«По оценкам, где-то 600 аппаратов для ИВЛ нашли в инфекционных больницах, но там еще вопрос, исправны ли они, потому что там нет технических паспортов и еще есть 3300 аппаратов в других больницах. То есть, около 4 тысяч. И вот мы рассчитали потребность во время пика эпидемии — нужно 64 000 таких аппаратов. То есть у нас есть только 6,5% от того, что нам может потребоваться», — сказал он.

Аристов убежден, что в случае массового распространения инфекции, на Украине будет наблюдаться такая же ситуация с нехваткой, как в Италии. Врачи будут вынуждены проводить медицинскую сортировку и предоставлять дефицитный ресурс тем, у кого больше шансов на выживание.