«Экспресс-тесты — это тесты для "любителей", чтобы по дешевке в окрестностях цивилизации принять какое-то быстрое решение. Они скорее сопутствующий инструмент. То есть если человек пришел к врачу с симптомами, то с их помощью есть вероятность выяснить, надо ли делать какие-то серьезные шаги, или отправить человека домой подождать», — заявил Аристов.
Он рассказал, что эти тесты определяют антитела в организме, но они не производятся сразу — инфекция уже может бурлить, но антитела в достаточном количестве могут появиться в организме только через неделю. Закупая их, по мнению Аристова, Украина принимает решение о расходовании средств налогоплательщиков не по государственной целесообразности, а по возможности отчитаться хотя бы о том, что что-то сделано.
Также Аристов назвал стыдом, что до сих пор в алгоритмах Минздрава Украины основным критерием для тестирования является выяснение у человека, путешествовал ли он в определенную перечнем страну или имел ли контакт с известным больным. Если этот критерий не удовлетворен, то, не проверяя, ставят диагноз ОРВИ.