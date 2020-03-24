Украинские власти закупили экспресс-тесты для проверки коронавируса, чтобы отчитаться, что что-то сделано. Об этом 24 марта в интервью «Главреду» рассказал стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк заявил Аристов.

Он рассказал, что эти тесты определяют антитела в организме, но они не производятся сразу — инфекция уже может бурлить, но антитела в достаточном количестве могут появиться в организме только через неделю. Закупая их, по мнению Аристова, Украина принимает решение о расходовании средств налогоплательщиков не по государственной целесообразности, а по возможности отчитаться хотя бы о том, что что-то сделано.

Также Аристов назвал стыдом, что до сих пор в алгоритмах Минздрава Украины основным критерием для тестирования является выяснение у человека, путешествовал ли он в определенную перечнем страну или имел ли контакт с известным больным. Если этот критерий не удовлетворен, то, не проверяя, ставят диагноз ОРВИ.