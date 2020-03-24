«Хотел бы я ошибаться, но у нас все может быть еще хуже, чем в Италии. Потому что у нас было не только потеряно время, но и потому, что у нас в очень разваливающемся состоянии находится система здравоохранения — у нас полностью отключена противоэпидемическая система», — заявил он.
Ситуация может стать критической, по его мнению, потому что в 2017 году была закрыта Санэпидемслужба, а новый институт (Центр общественного здоровья) так и не был развернут в полном объеме. В нем, по словам Аристова, работает очень много непрофессионалов, начинающих и просто людей, которые не знают, как все должно работать.