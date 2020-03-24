Центр общественного здоровья Украины занимался популярными грантовыми темами, однако системы готовности контролировать эпидемии так и не построил. Об этом 24 марта в интервью «Главреду» рассказал стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов

Паники нет, но каждый сам за себя. Очевидец событий о том, что происходит в Италии © REUTERS, Ciro De Luca | REUTERS, Ciro De Luca | Перейти в фотобанк заявил он.

Ситуация может стать критической, по его мнению, потому что в 2017 году была закрыта Санэпидемслужба, а новый институт (Центр общественного здоровья) так и не был развернут в полном объеме. В нем, по словам Аристова, работает очень много непрофессионалов, начинающих и просто людей, которые не знают, как все должно работать.