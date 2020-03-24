Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заболел коронавирусом. Об этом 24 марта сообщили «Вести» со ссылкой на источник

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк данным, Сovid-19 заразилась бывшая девушка Богдана — Анастасия Сличная — во время отдыха на французском курорте Куршевель. Позднее коронавирус диагностировали и у экс-руководителя ОПУ.

При этом на днях Богдан опубликовал у себя на странице в Facebook отрицательный тест на коронавирус. По словам же источника, это было сделано специально, чтобы скрыть факт заражения.

По состоянию на утро 24 марта на Украине зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом, три из которых были летальными. При этом один пациент уже выздоровел и выписался из больницы.