«В конце недели — потому что с понедельника начали наконец тестировать привезенными тест-системами. Однако это будет первый пик. Новый будет тогда, когда изменят протоколы тестирования и начнут тестировать людей вне зависимости от истории путешествий и контактов», — заявил он.
По словам Аристова, сказанное не отражает реальных пиков заболеваемости, а является лишь ее проявлением в виде статистики. Ведь пока действует карантин — заболеваемость, вероятно, уже снижается.
Также инфекционист считает, что повышение заболеваемости начнется при снятии или невыполнении карантина — если это произойдет раньше, чем выработается коллективный иммунитет. А он не выработается ранее 12-18 месяцев.