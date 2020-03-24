Первый пик заболеваемости коронавирусом на Украине будет зафиксирован в конце текущей недели. Об этом 24 марта в интервью «Главреду» рассказал стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк заявил он.

По словам Аристова, сказанное не отражает реальных пиков заболеваемости, а является лишь ее проявлением в виде статистики. Ведь пока действует карантин — заболеваемость, вероятно, уже снижается.

Также инфекционист считает, что повышение заболеваемости начнется при снятии или невыполнении карантина — если это произойдет раньше, чем выработается коллективный иммунитет. А он не выработается ранее 12-18 месяцев.