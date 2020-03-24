По меньшей мере 2,5 тысячи украинцев уже больны коронавирусом, просто их не проверили. Об этом 24 марта в интервью «Главреду» рассказал стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк отметил, что пока украинцы видят даже не верхушку айсберга, а маленькую частичку этой верхушки, поскольку в стране полноценно не работает система тестирования и есть много других не позволяющих видеть реальную картину факторов.

«Я всегда обращаю внимание на существование математических моделей, где на примере эпидемических процессов других стран выведено: 1 случай смерти от коронавируса равен наличию в обществе 800 зараженных людей. То есть если у нас сейчас 3 летальных случая, то умножаем это на 800 и, соответственно, получаем оценку, какая часть эпидемии пока невидима», — заявил Аристов.

По его словам, каждый из этих людей запускает свой эпидемический процесс, заражая от двух человек до тысяч. Их он назвал «суперраспространителями».