За сутки российские медики госпитализировали 57 пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом 24 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19

Больше всего заболевших в Москве — 28 случаев. В Санкт-Петербурге коронавирус подхватили пять человек, в Воронежской и Свердловской областях — четыре, в Башкирии — трое инфицированных.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 24 марта

В Калужской, Самарской и Волгоградской областях, Чечне и Татарстане — по одному заболевшему.

Все инфицированные за последние две недели вернулись из стран, охваченных эпидемией коронавируса. Больных поместили в специальные боксы. Тех, кто с ними контактировал, отправили на обследование.

Всего в мире заразились более 330 тысяч человек, свыше 14.5 тысячи скончались.