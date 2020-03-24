Больше всего заболевших в Москве — 28 случаев. В Санкт-Петербурге коронавирус подхватили пять человек, в Воронежской и Свердловской областях — четыре, в Башкирии — трое инфицированных.
Тесты на коронавирус дали положительный результат у двух человек в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и Приморском крае.
В Калужской, Самарской и Волгоградской областях, Чечне и Татарстане — по одному заболевшему.
Все инфицированные за последние две недели вернулись из стран, охваченных эпидемией коронавируса. Больных поместили в специальные боксы. Тех, кто с ними контактировал, отправили на обследование.
Всего в мире заразились более 330 тысяч человек, свыше 14.5 тысячи скончались.