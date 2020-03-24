Астролог Анжела Перл спрогнозировала, к каким глобальным последствиям может привести пандемия коронавируса. Соответствующее видео она опубликовала на днях на своем YouTube-канале

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Финансовый кризис уже наступил. Перл предсказала волну банкротств и появление новых миллионеров, поскольку то же соединение планет, которое вызвало коронавирус, называют «аспектом миллионеров».

Согласно прогнозу астролога, многие люди разбогатеют во время пандемии коронавируса.

Она заявила, что коронавирус заложит новый порядок жизни на много лет вперед.

«Кто-то потеряет все и обанкротится, кто-то обогатится», — предрекла астролог.

По словам Перл, в конце сентября возможна вторая вспышка коронавируса, которая продлится до конца года.

«Используйте время летом, я думаю, что границы между странами летом будут открыты», — подытожила астролог.