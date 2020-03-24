По ее словам, все астрологи якобы знали, что 2020 год будет очень сложным, в этом году произойдет шесть затмений (на два больше обычного), это бывает очень редко.
Финансовый кризис уже наступил. Перл предсказала волну банкротств и появление новых миллионеров, поскольку то же соединение планет, которое вызвало коронавирус, называют «аспектом миллионеров».
Согласно прогнозу астролога, многие люди разбогатеют во время пандемии коронавируса.
Она заявила, что коронавирус заложит новый порядок жизни на много лет вперед.
«Кто-то потеряет все и обанкротится, кто-то обогатится», — предрекла астролог.
По словам Перл, в конце сентября возможна вторая вспышка коронавируса, которая продлится до конца года.
«Используйте время летом, я думаю, что границы между странами летом будут открыты», — подытожила астролог.